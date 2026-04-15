Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : détérioration sécuritaire dans l’Est malgré l’élan diplomatique

La situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de se détériorer malgré la multiplication des initiatives diplomatiques, a déclaré l’Envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs d’Afrique, Huang Xia, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, mercredi.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « Le Soudan est un laboratoire d’atrocités », déclare le chef de l’aide humanitaire de l’ONU
~ Chine : La pression sur les catholiques s’intensifie
~ Moyen-Orient : les tensions restent élevées malgré des pourparlers
~ Le raton laveur et vos poubelles : un casse-tête à résoudre pour cet animal ingénieux et astucieux
~ Au camp de Kriandongo, des centaines de milliers de réfugiés soudanais tentent de reconstruire leur vie
~ Afrique : près de 20 millions de vies sauvées grâce à la vaccination contre la rougeole
~ Réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique
~ Le Yémen « ne tient plus qu’à un fil », avertit l'ONU au Conseil de sécurité
~ « La peinture n’est pas mon art » : Michel-Ange se définissait avant tout comme dessinateur
~ La régulation de l’audiovisuel devra-t-elle à l’avenir s’appuyer sur le consommateur ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter