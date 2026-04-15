RDC : détérioration sécuritaire dans l’Est malgré l’élan diplomatique

La situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de se détériorer malgré la multiplication des initiatives diplomatiques, a déclaré l’Envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs d’Afrique, Huang Xia, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, mercredi.



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