Chine : La pression sur les catholiques s’intensifie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme marchait devant la façade de l'Église catholique de Xishiku, à Pékin, en Chine, le 9 mai 2025. © 2025 Andy Wong/AP Photo Dix ans après le lancement par le président Xi Jinping de sa campagne de « sinisation » des religions, les communautés catholiques de Chine sont confrontées à un contrôle idéologique renforcé, à une surveillance stricte et à des restrictions de déplacement.L’accord conclu en 2018 entre le Saint-Siège et la Chine concernant la nomination des évêques a aidé le gouvernement chinois à faire pression sur les communautés catholiques clandestines…



Lire l'article complet