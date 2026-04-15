Moyen-Orient : les tensions restent élevées malgré des pourparlers

Dans tout le Moyen-Orient, les tensions restaient vives, mercredi, les opérations militaires israéliennes se poursuivant au Liban malgré des pourparlers directs entre les deux gouvernements tenus mardi à Washington. Plus de 2 000 Libanais auraient été tués depuis début mars. L'incertitude persiste également autour du stratégique détroit d'Ormuz, dans un contexte de blocus des ports iraniens imposé par les États-Unis.



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