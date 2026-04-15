Hongrie. Le nouveau gouvernement a une occasion historique d’inverser la tendance de recul en matière de droits humains

par Amnesty International

Réagissant à l’annonce de la victoire écrasante du parti d’opposition de Péter Magyar aux élections législatives, Dávid Vig, directeur d’Amnesty International Hongrie, a déclaré : « C’est un jour historique pour la Hongrie. Après 16 ans d’un gouvernement déterminé à ignorer les droits humains et à démanteler l’état de droit, la majorité de la population hongroise a voté […] The post Hongrie. Le nouveau gouvernement a une occasion historique d’inverser la tendance de recul en matière de droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet