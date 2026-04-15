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Amérique du Sud : un tiers des réfugiés vénézuéliens envisagent un retour

Un frémissement plus qu’un retour massif : selon le HCR, un peu plus d’un tiers des Vénézuéliens exilés en Amérique du Sud envisagent de rentrer - à condition que la situation socio-économique s’améliore dans leur pays.


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