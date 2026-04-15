Au camp de Kriandongo, des centaines de milliers de réfugiés soudanais tentent de reconstruire leur vie

À la périphérie de la ville ougandaise de Biale, des tentes s’égrènent le long de routes poussiéreuses qui s’ouvrent sur de vastes champs. Le camp de Kriandongo se tient à la croisée d’un passé brisé et d’une vie que l’on tente, prudemment, de reconstruire.



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