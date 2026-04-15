Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, mercredi matin, pour faire le point sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique. La couverture des discussions en direct est assurée par l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au camp de Kriandongo, des centaines de milliers de réfugiés soudanais tentent de reconstruire leur vie
~ Afrique : près de 20 millions de vies sauvées grâce à la vaccination contre la rougeole
~ Le Yémen « ne tient plus qu’à un fil », avertit l'ONU au Conseil de sécurité
~ « La peinture n’est pas mon art » : Michel-Ange se définissait avant tout comme dessinateur
~ La régulation de l’audiovisuel devra-t-elle à l’avenir s’appuyer sur le consommateur ?
~ Peut-on se passer d’engrais phosphatés ?
~ Le culte de la férocité, pathologie de la pensée stratégique
~ TACO : comment les enchaînements de menaces et de reculades de Trump fragilisent la parole présidentielle
~ « Cold case » : Comprendre le profil de la victime pour retrouver le meurtrier
~ Promesses et défis de la révolution IA dans les systèmes de santé en transition : l’exemple du Maroc
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter