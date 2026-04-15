Réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, mercredi matin, pour faire le point sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique. La couverture des discussions en direct est assurée par l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.



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