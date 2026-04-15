Le Yémen « ne tient plus qu’à un fil », avertit l'ONU au Conseil de sécurité

Le Yémen ne doit pas être entraîné dans l’escalade du conflit au Moyen-Orient, ont averti mardi au Conseil de sécurité des responsables onusiens, appelant à une désescalade, à des progrès politiques et à un financement humanitaire urgent pour venir en aide à des civils éprouvés par des années de guerre.



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