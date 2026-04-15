La régulation de l’audiovisuel devra-t-elle à l’avenir s’appuyer sur le consommateur ?
par Julien Bouillé, Maître de conférences-HDR en marketing et comportement du consommateur, Université Rennes 2
Amélie Bellion, Maîtresse de conférences en Comportement du consommateur, docteure en sciences de gestion et du management, Université Rennes 2
La régulation des contenus audiovisuels pourra-t-elle continuer à ignorer la perception et les usages des utilisateurs. Pour ces derniers, des canaux obéissant à des législations différentes sont substituables.
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- mercredi 15 avril 2026