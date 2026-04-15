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TACO : comment les enchaînements de menaces et de reculades de Trump fragilisent la parole présidentielle

par Frédérique Sandretto, Chargée d'enseignement en civilisation américaine, Université Côte d’Azur
La formule « Trump always chickens out » (TACO), soit « Trump se dégonfle toujours », accompagne désormais chaque commentaire ou presque des annonces du président des États-Unis.La Conversation


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