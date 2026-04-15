Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Cold case » : Comprendre le profil de la victime pour retrouver le meurtrier

par Magalie Sabot, Psychocriminologue à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, Université Paris Cité
Les enquêtes sur les cold cases, ces meurtres non résolus depuis des décennies, reposent sur des méthodes souvent méconnues. L’analyse victimologique et la connaissance du cercle proche des victimes permettent de faire émerger de nouveaux indices. Récit d’une enquête portant sur le meurtre d’une adolescente, survenu il y a quarante ans.

Lorsque les policiers arrivent sur son lieu de travail, Anne ne peut imaginer que c’est pour elle qu’ils font le déplacement. De l’annonce, elle ne retient que quelques mots, secs et hachurés : sa fille unique de 16 ans…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au camp de Kriandongo, des centaines de milliers de réfugiés soudanais tentent de reconstruire leur vie
~ Afrique : près de 20 millions de vies sauvées grâce à la vaccination contre la rougeole
~ Réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique
~ Le Yémen « ne tient plus qu’à un fil », avertit l'ONU au Conseil de sécurité
~ « La peinture n’est pas mon art » : Michel-Ange se définissait avant tout comme dessinateur
~ La régulation de l’audiovisuel devra-t-elle à l’avenir s’appuyer sur le consommateur ?
~ Peut-on se passer d’engrais phosphatés ?
~ Le culte de la férocité, pathologie de la pensée stratégique
~ TACO : comment les enchaînements de menaces et de reculades de Trump fragilisent la parole présidentielle
~ Promesses et défis de la révolution IA dans les systèmes de santé en transition : l’exemple du Maroc
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter