Promesses et défis de la révolution IA dans les systèmes de santé en transition : l’exemple du Maroc
par Oumaima Omari Harake, Doctorante et Enseignante en Sciences de Gestion -Spécialité Outils de Gestion et Sant Publique-, Université de Poitiers
Outils d’aide au diagnostic, télémédecine… L’IA se déploie dans des hôpitaux marocains, mais pose question. Notamment parce qu’elle s’appuie sur des données issues de populations occidentales.
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- mercredi 15 avril 2026