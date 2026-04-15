Les minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, sont au cœur d’une nouvelle ruée minière
par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Les minerais critiques se situent en très grande majorité dans les pays du Sud, entrainant une course stratégique entre grandes puissances et pays producteurs.
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- mercredi 15 avril 2026