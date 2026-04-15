Les minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, sont au cœur d’une nouvelle ruée minière

par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal