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Observatoire des droits humains

Majorité libérale à Ottawa : une dynamique nouvelle et inespérée

par Allison Harell, Professor of Political Science, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Daniel Rubenson, Professor of Political Science, University of Toronto
Laura Stephenson, Professor of Political Science, Western University
Lewis Krashinsky, Postdoctoral fellow, Political Science, University of Toronto
Lors des élections de 2025, de nombreux Canadiens ont voté en se demandant d’abord qui serait le mieux à même de protéger le pays face aux États-Unis. Cela semble toujours être le cas en 2026.La Conversation


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