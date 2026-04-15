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Comment manger un éléphant : des fossiles en Tanzanie révèlent les premiers dépeçages d’éléphants

par Manuel Domínguez-Rodrigo, Professor of Anthropology, Rice University
Imaginez une créature faisant près de deux fois la taille d’un éléphant d’Afrique moderne (qui peut peser jusqu’à 6 000 kg. Il s'agissait d’Elephas (Paleoxodon) recki, un titan préhistorique qui parcourait les terres de l'actuelle Tanzanie il y a près de deux millions d'années. Imaginez maintenant un groupe de nos ancêtres debout devant sa carcasse, puis en train de la dépecer et de la manger.

Depuis des décennies, les archéologues débattent…La Conversation


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