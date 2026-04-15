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Anticiper une éruption : ce que le réveil du piton de la Fournaise nous apprend

par Zacharie Duputel, Sismologue, Chargé de recherche au CNRS, Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
Aline Peltier, Physicienne du globe (assimilée professeur des universités) spécialisée en géodésie et volcanologie, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
François Beauducel, Physicien du globe (assimilé professeur des universités) aux observatoires volcanologiques et sismologiques, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
Oryaëlle Chevrel, Chargée de Recherche en Volcanologie au Laboratoire Magmas et Volcans, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Clermont Auvergne (UCA); Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
L’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise suit l’activité du volcan 24 heures sur 24, grâce à un réseau de plus de 100 instruments qui en détectent les moindres soubresauts afin de suivre et d’anticiper les éruptions.La Conversation


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