Des milieux pauvres en oxygène ont-ils permis l’émergence des photosymbioses qui ont changé la face la Terre ?
par Christophe Robaglia, Professeur de biologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Gaël Brasseur, Docteur en biologie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Loïc Quevarec, Chercheur en sciences de l'environnement, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La photosynthèse a été acquise par le monde vivant grâce à des intégrations cellulaires successives en « poupées russes », les photosymbioses. Une nouvelle étude vient éclairer l’amorce de ce processus.
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- mercredi 15 avril 2026