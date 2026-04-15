Des milieux pauvres en oxygène ont-ils permis l’émergence des photosymbioses qui ont changé la face la Terre ?

par Christophe Robaglia, Professeur de biologie, Aix-Marseille Université (AMU)

Gaël Brasseur, Docteur en biologie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Loïc Quevarec, Chercheur en sciences de l'environnement, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)