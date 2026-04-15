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Singapour : Suspendre l'exécution imminente d’un homme pour trafic de cannabis

par Human Rights Watch
Click to expand Image Omar bin Yacob Bamadhaj, photographié en Allemagne avec sa fille, Amal en 2018, peu avant son voyage à Singapour.  © 2028 Privé (Londres, 15 avril 2026) – Le gouvernement singapourien devrait immédiatement suspendre l’exécution d’Omar bin Yacob Bamadhaj pour trafic de cannabis, prévue le 16 avril, ont conjointement déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, Amnesty International, Capital Punishment Justice Project (CPJP) et Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN).Les autorités singapouriennes ont arrêté Omar bin Yacob Bamadhaj, un ressortissant singapourien…


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© Human Rights Watch -
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