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Soudan : à l’aube de la quatrième année de guerre, l’ONU alerte sur une « crise abandonnée »

Alors que la guerre au Soudan entre dans sa quatrième année, des civils continuent d’être tués, déplacés et soumis à des violences sexuelles généralisées, a averti lundi la principale responsable humanitaire de l’ONU dans le pays, appelant à une action urgente pour mettre fin aux combats et protéger les populations.


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© Nations Unies -
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