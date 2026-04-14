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Observatoire des droits humains

Volker Türk dénonce la persistance du racisme systémique envers les personnes d’ascendance africaine

Le racisme et les discours déshumanisants imprègnent encore nos institutions publiques, nos communautés et nos plateformes en ligne, a déploré mardi le chef des droits de l’homme de l’ONU, qui a appelé à mettre fin à « l’injustice systémique dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine ».


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© Nations Unies -
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