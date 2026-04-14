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Iran : Les frappes israéliennes contre des dépôts pétroliers mettent en danger l'environnement et la santé

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des habitants de Téhéran, en Iran, regardaient les flammes et un épais nuage de fumée noire à la suite d’une frappe aérienne israélienne contre une installation de stockage de pétrole près de la capitale, dans la nuit du 7 mars 2026. © 2026 Alireza Sotakbar/ISNA via AP Les attaques israéliennes contre quatre dépôts pétroliers autour de Téhéran le 7 mars pourraient causer des dommages à long terme pour la santé des civils et l’environnement.Les frappes visant principalement des infrastructures civiles et causant des dommages prévisibles à la population civile constituent…


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© Human Rights Watch -
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