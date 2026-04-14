Pollution après l’incendie de Notre-Dame de Paris : peut-on se baigner dans la Seine sans danger ?

par Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay

Anthony Foucher, Chercheur CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Rémi Bizeul, Ingénieur de recherche - chargé de projet (Projet OBSWATERS, PEPR OneWater), Université Claude Bernard Lyon 1

Sophie Ayrault, Directrice de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Thomas Thiebault, Docteur en géochimie de l'environnement, École pratique des hautes études (EPHE)

Yangjunjie Xu-Yang, Post-doctorant CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE - OVSQ), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)