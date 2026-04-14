De la dépendance à la refondation : l’aide internationale à l’heure du basculement
par Pierre Micheletti, Responsable du diplôme «Santé -- Solidarité -- Précarité» à la Faculté de médecine de Grenoble, Université Grenoble Alpes (UGA)
Les organisations internationales dépendent du soutien financier de nombreux États, dont les États-Unis, pour venir en aide aux plus démunis. Mais depuis le retour de Trump, l’aide humanitaire est déstabilisée.
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- mardi 14 avril 2026