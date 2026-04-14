Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le blocus américain du détroit d’Ormuz est-il légal ?

par Donald Rothwell, Professor of International Law, Australian National University
Les pourparlers de paix ayant échoué, le président américain a déclaré que les États-Unis bloqueraient le détroit d’Ormuz, ce qui aura des conséquences désastreuses sur l’approvisionnement international en carburant.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’opéra et le ballet, dépassés ?
~ Élections hongroises : un tournant européen aux accents nationaux
~ Marina Abramović, Li Binyuan et Paula Garcia… Quand les performances artistiques apprennent à observer le fonctionnement des organisations
~ Enquête mémorielle : les « Stolpersteine », un projet citoyen pour transmettre aux lycéens l’histoire de la Shoah
~ Pollution après l’incendie de Notre-Dame de Paris : peut-on se baigner dans la Seine sans danger ?
~ De la dépendance à la refondation : l’aide internationale à l’heure du basculement
~ Le chiisme, facteur majeur de la résilience du régime iranien
~ IA : le piège d’un langage statistique qui ressemble au nôtre
~ Créer des modèles de poumon en laboratoire pour mieux comprendre les maladies respiratoires
~ Sentir le goût des mots, entendre le son des couleurs… Comment la science explique-t-elle la synesthésie ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter