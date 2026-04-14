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Observatoire des droits humains

Créer des modèles de poumon en laboratoire pour mieux comprendre les maladies respiratoires

par Isabelle Dupin, Professeure des universités, Université de Bordeaux
Modéliser le poumon humain est un défi majeur tant sa structure est complexe, mais en combinant différentes technologies, le résultat est prometteur et pourrait aider à travailler sur différentes maladies.La Conversation


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