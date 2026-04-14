Les travailleurs des plateformes en France ont besoin de protection en attendant une réglementation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des livreurs d'Uber Eats ont manifesté à la suite de la suppression massive de centaines de comptes à Paris, en France, le 1er octobre 2022. © 2022 Sipa via AP Photo Chaque jour, des livreurs de repas sillonnent Paris et Bordeaux par tous les temps, effectuant de longues heures de travail pour un salaire bien inférieur au salaire minimum français. Pour la plupart d'entre eux, ce travail constitue leur seule source de revenus.Une nouvelle enquête menée auprès d’environ 1 000 travailleurs en France qui livrent des repas pour des entreprises telles qu’Uber Eats et Deliveroo…



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