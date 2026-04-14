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Soudan : Les dirigeants mondiaux devraient agir face aux atrocités en cours

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un habitant d'Omdurman, au Soudan, marchait parmi les décombres dans une rue désertée de cette ville, le 25 mai 2025. © 2025 Carolyn Van Houten/The Washington Post via Getty Images (Berlin, le 14 avril 2026) – Les dirigeants réunis à Berlin le 15 avril 2026 – date marquant le troisième anniversaire du début du conflit en cours au Soudan – devraient s’engager à prendre des mesures concrètes assorties d’échéances précises afin de protéger les civils et d’établir les responsabilités pour les crimes internationaux graves, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.Des…


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© Human Rights Watch -
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