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Haïti : l’ONU endeuillée après le drame de la Citadelle Laferrière

Les Nations Unies en Haïti ont exprimé lundi leur profonde tristesse à la suite du drame survenu le 11 avril à la Citadelle Laferrière, dans le nord du pays, où un mouvement de foule a coûté la vie à une trentaine de personnes et fait plusieurs dizaines de blessés, selon un bilan provisoire des autorités haïtiennes.


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© Nations Unies -
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