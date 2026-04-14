Haïti : l’ONU endeuillée après le drame de la Citadelle Laferrière

Les Nations Unies en Haïti ont exprimé lundi leur profonde tristesse à la suite du drame survenu le 11 avril à la Citadelle Laferrière, dans le nord du pays, où un mouvement de foule a coûté la vie à une trentaine de personnes et fait plusieurs dizaines de blessés, selon un bilan provisoire des autorités haïtiennes.



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