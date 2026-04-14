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RD Congo : L’aide humanitaire et les déplacements entravés dans les Hauts Plateaux du Sud-Kivu

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les Hauts Plateaux vus depuis le village de Namesha, dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, mars 2026. © 2026 Emmet Livingstone (Nairobi) – Les forces armées congolaises et les groupes armés présents dans les Hauts Plateaux du Sud-Kivu entravent l’acheminement de l’aide humanitaire et empêchent les civils de fuir les combats dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se réunira sur la situation en RD Congo le 15 avril 2026, devrait…


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© Human Rights Watch -
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