Liban : des milliers d’élèves toujours privés d’école à cause de la guerre et des déplacements forcés

Alors que l’armée israélienne a poursuivi ses attaques contre le sud du Liban dans la nuit de dimanche à lundi, le système éducatif est « gravement perturbé » par l’intensification des hostilités et les déplacements massifs de population, a alerté une agence de l’ONU.



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