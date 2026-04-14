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Observatoire des droits humains

Discrimination raciale : un fléau enraciné, amplifié par les algorithmes et les discours politiques

Vingt-cinq ans après l’adoption du Programme d’action de Durban, l’ONU constate l’écart persistant entre les engagements internationaux et la réalité des victimes du racisme alors que l’amplification du phénomène par les algorithmes et les discours politiques, nourrissant une injustice toujours présente.


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© Nations Unies -
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