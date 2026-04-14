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« Le temps presse » : les perturbations à Ormuz font craindre une crise alimentaire mondiale

Le temps presse : les perturbations dans le détroit d’Ormuz risquent de perturber l’approvisionnement en carburant et en engrais essentiels, avec à la clé une hausse des prix alimentaires.


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