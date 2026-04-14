Hongrie : Le nouveau gouvernement devrait rétablir l'état de droit

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des partisans du parti hongrois Tisza, dirigé par l’avocat et député européen Peter Magyar, célébraient à Budapest à la suite de la victoire de ce parti aux élections législatives en Hongrie, le 12 avril 2026. La victoire du Tisza (« Parti Respect et liberté » - Tisztelet és Szabadság Párt, ou Tisza) mettait fin à 16 années de pouvoir du Fidesz, dirigé par Viktor Orbán. © 2026 Sipa via AP Images (Budapest, 14 avril 2026) – Le nouveau gouvernement hongrois devrait prendre des mesures immédiates pour rétablir les droits fondamentaux, abroger des lois iniques,…



Lire l'article complet