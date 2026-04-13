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Observatoire des droits humains

Lutter contre les violences conjugales et familiales : unir savoirs et expériences

par Geneviève Lessard, Professeure titulaire, experte en violence conjugale et familiale, Université Laval
Aline Thiry, Chargée de recherche, Département de Science Politique, Centre de recherche Spiral, UR Cité, Université de Liège
Caroline Robitaille, Research coordinator, Université Laval
Célyne Lalande, Professeure, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Fabienne Glowacz, Professeure, Directrice de l'Unité de recherche Adaptation, Résilience et Changement-ARCh , Université de Liège
Pour prévenir les violences conjugales et familiales, il faut agir avec celles et ceux qui vivent la réalité du terrain et coordonner tous les acteurs.La Conversation


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