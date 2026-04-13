Lutter contre les violences conjugales et familiales : unir savoirs et expériences

par Geneviève Lessard, Professeure titulaire, experte en violence conjugale et familiale, Université Laval

Aline Thiry, Chargée de recherche, Département de Science Politique, Centre de recherche Spiral, UR Cité, Université de Liège

Caroline Robitaille, Research coordinator, Université Laval

Célyne Lalande, Professeure, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Fabienne Glowacz, Professeure, Directrice de l'Unité de recherche Adaptation, Résilience et Changement-ARCh , Université de Liège