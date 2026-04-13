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Observatoire des droits humains

Les coûts économiques de la guerre vont bien au-delà des destructions matérielles

par Mathieu Couttenier, Professeur d'économie, ENS de Lyon
Si les destructions et les morts sont l’impact le plus visible de la guerre, il en est de nombreux autres invisibles. La guerre renforce et crée aussi de nouvelles inégalités.La Conversation


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