Trois récits de vie pour comprendre le mal-être dans la fonction publique

par Aude Deville, Professeur des Universités, Université Côte d’Azur

Franck Brillet, Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche - directeur de l'Inspé de l'académie de Nice

Marc Valax, Professeur des Universités (GRH, Gestion du changement IA, Management international), Université Côte d’Azur