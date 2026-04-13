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Observatoire des droits humains

Trois récits de vie pour comprendre le mal-être dans la fonction publique

par Aude Deville, Professeur des Universités, Université Côte d’Azur
Franck Brillet, Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche - directeur de l'Inspé de l'académie de Nice
Marc Valax, Professeur des Universités (GRH, Gestion du changement IA, Management international), Université Côte d’Azur
Face à des injonctions contradictoires des responsabilités floues et un manque de reconnaissance, certains agents de la fonction publique souffrent de mal-être.La Conversation


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