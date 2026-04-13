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Observatoire des droits humains

Remplacer la viande : toutes les alternatives se valent-elles ?

par Tom Bry-Chevalier, Doctorant en économie de l'environnement, Université de Lorraine
C’est une réalité qui fait désormais consensus : pour la santé humaine comme pour celle des écosystèmes, nous mangeons collectivement trop de viande. Mais quelles alternatives faut-il plébisciter ?La Conversation


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