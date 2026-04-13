La révolution soudanaise sept ans après : mise à mal, mais non vaincue
par Robert Kluijver, Visiting researcher at Leiden University’s Institute of Political Science, Leiden University
Retour sur la longue histoire de la résistance civile au Soudan et sur la manière dont les réseaux communautaires et les mouvements de jeunesse jettent les bases d’un retour à l’ordre pacifique dans un pays marqué par une profonde fragmentation politique.
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- lundi 13 avril 2026