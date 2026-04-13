La grossesse modifie le cerveau – et nous commençons tout juste à comprendre comment et pourquoi

par Birgit Derntl, Full Professor, Women's Mental Health and Brain Function, University of Tübingen

Ann-Christin S. Kimmig, Postdoc Researcher, Women’s Mental Health and Brain Function group, University of Tübingen

Franziska Weinmar, PhD Candidate, Women's Mental Health & Brain Function, University of Tübingen