La grossesse modifie le cerveau – et nous commençons tout juste à comprendre comment et pourquoi
par Birgit Derntl, Full Professor, Women's Mental Health and Brain Function, University of Tübingen
Ann-Christin S. Kimmig, Postdoc Researcher, Women’s Mental Health and Brain Function group, University of Tübingen
Franziska Weinmar, PhD Candidate, Women's Mental Health & Brain Function, University of Tübingen
La grossesse modifie le cerveau plus profondément que ce que les scientifiques imaginaient jusqu’à présent. Des données récentes permettent de décrypter les processus à l’œuvre.
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- lundi 13 avril 2026