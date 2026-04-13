Zones inondables : la nouvelle cartographie piège des milliers de propriétaires
par Bernard Deschamps, PhD in Environmental Sciences, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Michel Leclerc, Professeur associé honoraire Hydraulique fluviale, ing., D.ing., Institut national de la recherche scientifique (INRS)
La nouvelle cartographie des zones inondables piège des milliers de propriétaires : l’incertitude fait chuter la valeur des maisons et enferme leurs occupants.
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- lundi 13 avril 2026