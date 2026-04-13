La force internationale en Haïti serait responsable de violences sexuelles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un contingent de policiers kenyans arrive à l’aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince, en Haïti, le 18 janvier 2025, dans le cadre de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) dirigée par le Kenya et autorisée par les Nations Unies. © 2025 Clarens Siffroy/AFP via Getty Images Un rapport des Nations Unies a révélé que des membres d'une force autorisée par l'ONU opérant en Haïti, la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) dirigée par le Kenya, étaient responsables de quatre cas de violences sexuelles dans le pays,…



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