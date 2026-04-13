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Observatoire des droits humains

Entre paillettes et éthique : l’influence responsable est-elle un mirage ?

par Charlène Carreteiro, Doctorante en sciences de gestion, Université d’Orléans
Aussi critiqués que consultés, les influenceurs sont devenus des acteurs majeurs du marketing. La question d’une influence sensible est d’autant plus essentielle.La Conversation


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