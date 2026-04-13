L’histoire de notre petite enfance peut avoir un impact concret dans nos relations au travail
par Ludivine Adla, Maître de conférences en sciences de gestion et du management, Grenoble IAE, Grenoble IAE Graduate School of Management; Université Grenoble Alpes (UGA)
Anxieux, sécurisant ou évitant, ces styles de relation peuvent se réactiver au travail. Comment comprendre cette psychologie de l’attachement pour accompagner la santé mentale en entreprise ?
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- lundi 13 avril 2026