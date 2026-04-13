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Observatoire des droits humains

Attention, les activités des entreprises pourraient devenir inassurables

par Fiammetta Cascioli Karivalis, Professeur, Directrice du Msc Business Transformation for Sustainability, Kedge Business School
Sara Ratti, Chercheuse en mesure, gestion et reporting de durabilité, International Institute for Management Development (IMD)
Stéphane Ouvrard, Professeur associé en Finance/Comptabilité, Kedge Business School
Les assureurs voient leur rôle évoluer. La question n’est plus seulement « combien cela coûtera ? », mais aussi « comment éviter que certaines activités deviennent tout simplement inassurables ? ».La Conversation


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