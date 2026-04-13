Soudan du Sud : Les deux camps bloquent l'aide humanitaire et déplacent des civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des familles ayant trouvé refuge dans le camp informel de Yolakot, près de Mingkaman, dans l'État des Lacs au Soudan du Sud, photographiées le 14 février 2026 ; de nombreuses personnes avaient fui les combats dans l'État du Jonglei, dans le centre-est du Soudan du Sud. © AFP via Getty Images (Nairobi) – L’armée et les forces d’opposition au Soudan du Sud bloquent l’accès humanitaire et ordonnent de manière injustifiée aux civils d’évacuer les zones peuplées, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Depuis fin 2025, l’armée a émis de nombreux ordres d’évacuation,…



Lire l'article complet