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Bahreïn : Décès en détention de Sayed Mohamed Almosawi

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le drapeau du royaume de Bahreïn, photographié lors du Grand Prix automobile de Bahreïn 2023 à Sakhir, le 2 mars 2023.  © 2023 Jakub Porzycki/NurPhoto via AP Photo (Beyrouth) – Un homme de 32 ans qui a subi une disparition forcée à Bahreïn le 19 mars est décédé en détention plus d’une semaine plus tard, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et l’ONG Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) ; son corps présentait des traces de torture.Après que la famille de Sayed Mohamed Almosawi eut perdu tout contact avec lui pendant plus d’une semaine,…


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© Human Rights Watch -
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