Comment éduquer à la transition écologique en dépassant la culpabilisation ?

par Insaf Khelladi, Full Professor en Marketing, Excelia

Catherine Lejealle, Enseignant-chercheur en marketing digital, Responsable de l'axe de recherche Création de matériaux et cas pédagogiques, ISC Paris Business School

Coralie Damay, Directrice des Programmes - HDR

Rémi Beulque, Enseignant chercheur, TBS Education

Saeedeh Rezaee Vessal, Associate Professor In Marketing, Pôle Léonard de Vinci