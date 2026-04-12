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Observatoire des droits humains

Comment éduquer à la transition écologique en dépassant la culpabilisation ?

par Insaf Khelladi, Full Professor en Marketing, Excelia
Catherine Lejealle, Enseignant-chercheur en marketing digital, Responsable de l'axe de recherche Création de matériaux et cas pédagogiques, ISC Paris Business School
Coralie Damay, Directrice des Programmes - HDR
Rémi Beulque, Enseignant chercheur, TBS Education
Saeedeh Rezaee Vessal, Associate Professor In Marketing, Pôle Léonard de Vinci
Derrière la transition écologique, une question persiste : pourquoi on sait mais on n’agit pas ? Il faut d’abord réussir à dépasser des émotions, comme la peur et le sentiment de culpabilité.La Conversation


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