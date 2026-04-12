Dix ans après la loi contre la prostitution, enquête sur les conditions de vie des travailleuses sexuelles
par Hélène Le Bail, Chargée de recherche au CNRS et affiliée à l'Institut Convergences Migrations, Sciences Po
Céline Belledent, sociologue associée au Centre Max Weber, Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Dix ans après la loi de 2016, enquête sur la prostitution en France : précarité, violences, stigmatisation et revendications des travailleuses sexuelles.
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- dimanche 12 avril 2026