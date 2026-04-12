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Pourquoi la souffrance psychique des jeunes n’est pas une affaire individuelle

par Cyril Tarquinio, Professeur de psychologie clinique, Université de Lorraine
Symptômes anxiodépressifs, idées suicidaires… la souffrance psychique de nombreux jeunes s’explique surtout par des déterminants sociaux et des mutations, comme les réseaux sociaux.La Conversation


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