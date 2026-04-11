Liban : des victimes encore sous les décombres, les ambulances et hôpitaux menacés

Alors que le Liban demeure sous le choc des frappes aériennes israéliennes du 8 avril, les humanitaires de l’ONU ont alerté vendredi sur de nouvelles menaces visant les ambulances et sur des pénuries alimentaires imminentes dans le sud du pays.



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